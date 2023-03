Futsal Pescara bello e autoritario: successo prezioso ad Eboli

Un Futsal Pescara bello e autoritario vince a Eboli e riapre i giochi per i primi posti della classifica di serie A.

I biancazzurri s’impongono 6 a 4 in terra campana e si portano a meno tre dalla vetta, occupata da Napoli e Feldi, appunto. Vittoria che arriva dopo una partita spettacolare e una prestazione di altissimo livello di Mammarella e compagni.

Il primo tempo è il Caruso-show. L’ex di turno prima infila per errore Mammarella nel tentativo di anticipare Braga e porta avanti la Feldi. Poi, qualche minuto dopo, con un pregevole tacco, il pivot molisano rimette la partita sui binari del pari. Il golazo di Caruso accende la scintilla tra i biancazzurri. Patricelli segna la rete del sorpasso (la terza in campionato del 2022 pescarese), che destabilizza i padroni di casa. Al punto da dimenticare totalmente, ancora una volta, Caruso sul secondo palo sugli sviluppi di un angolo: troppo facile infilare ancora una volta Dalcin per l’1-3 con cui si arriva all’intervallo.

Il secondo tempo è un flipper. La Feldi gioca dieci minuti impetuosi riportandosi sul pari. Despotovic chiama un time out, i biancazzurri si riorganizzano e al rientro in campo trovano subito il nuovo sorpasso con Murilo: Caruso scarica, il numero otto con la punta del mancino buca la porta campana. Una mazzata per i rossoblu, che due minuti dopo vanno ancora sotto con la doppietta di uno stratosferico Murilo. A meno di 4’ dalla sirena finale. Samperi si gioca la carta del portiere di movimento. Fantecele accorcia sul 4-5 e il finale diventa una bolgia. Ma la Feldi è ferita e fatica a gestire i secondi incandescenti che restano. I padroni di casa fanno confusione nel cambio dei portieri e Andrè, implacabile, chiude i conti con un pallonetto che fa scendere il sipario al PalaSele.

Feldi Eboli-Futsal Pescara 4-6 (1-3 p.t.)

Feldi Eboli: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Guilhermao, Selucio, Vavà, Braga, Fantecele, Luizinho, Baroni, Restaino, Glielmi. All. Samperi

Futsal Pescara: Mammarella, Rossetti, Murilo, Andrè, Patricelli, Victor Montes, Micheletto, Caruso, Rivella, Fatiguso, Petrov, Montefalcone. All. Despotovic

Arbitri: Dario Pezzuto (Lecce), Fabio Mavaro (Parma), Crono: Giovanni Losacco (Bari)

Marcatori: 5′ p.t. aut. Caruso (F), 6’43” Caruso (P), 12’22” Patricelli (P), 14’51” Caruso (P), 6’43” s.t. Dalcin (F), 9’27” Luizinho (F), 13’23” Murilo (P), 15’43” Murilo (P), 16’29” Fantecele (F), 19’26” Andrè (P)

Ammoniti: Guilhermao (F), Patricelli (P), Andrè (P), Venancio (F), Restaino (F), Micheletto (P)