Sofer Savini Due OMZ di scena alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Col mese di marzo arriva puntuale l’appuntamento con la Settimana Internazionale Coppi e Bartali nella quale la Sofer Savini Due OMZ prenderà parte con sette atleti di altrettante nazioni diverse: dall’Eritrea Hager Andemariam (al suo debutto stagionale in una corsa europea), dalla Romania il campione nazionale Emil Dima, dalla Grecia Nikiforos Arvanitou, dall’Ungheria Lepold Zoltan Antal, dagli Stati Uniti Conor Schunk, dal Giappone Soh Narumi e l’italiano, abruzzese di nascita, Lorenzo Di Camillo.

Un impegno dal 21 al 25 marzo in cinque tappe, tutte disegnate in Emilia Romagna, che vedrà la formazione UCI Continental rumena-italiana confrontarsi con le squadre UCI World Tour e Professional, oltre a mettersi in mostra nelle fughe e nelle tante occasioni che si presenteranno nelle cinque giornate di corsa, sotto l’occhio attento del team manager Stefano Giuliani e dei direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi.

LE TAPPE DELLA SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI

21 marzo, 1^ tappa: Riccione-Riccione 161,8 km

22 marzo, 2^ tappa: Riccione – Longiano 172,5 km

23 marzo, 3^ tappa: Forlì-Forlì 139,7 km

24 marzo, 4^ tappa: Fiorano Modenese – Fiorano Modenese 168,6 km

25 marzo, 5^ tappa: Carpi-Carpi (cronometro individuale) 18,6 km