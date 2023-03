Loris Rasetta, altri buoni risultati

Ha avuto luogo a Ripi in provincia di Frosinone, domenica scorsa, la seconda prova del Campionato Regionale ASI che ha visto in gara tra i 220 piloti iscritti anche l’abruzzese Loris Rasetta del Virtus Racing Team.

Al momento delle qualifiche il tracciato, caratterizzato da sali e scendi naturali e curve ampie e veloci, si presentava del tutto fresato e innaffiato. Condizioni ottimali che hanno reso possibile al pilota di Loreto Aprutino di registrare, dopo alcuni passaggi, il 6° tempo assoluto e 2° di categoria (MASTER MX 1).

Una giornata che si è rivelata molto positiva per Rasetta, in particolare in Gara 1, quando, dopo una buona partenza e un transito alla prima curva al terzo posto, ha saputo mantenere la posizione fino all’arrivo, confermandosi anche primo di categoria in questa batteria.

Molto positiva anche la prova in Gara 2. Dopo un’altra buona partenza, il pilota del Virtus Racing Team, che corre su una GasGas con il numero 619, era tra i primi dieci e, qualche sorpasso dopo con una rimonta, ha chiuso 3°assoluto e 2° di categoria.

La classifica di giornata ha visto quindi Loris Rasetta al 2° posto. “Sono contento – ha dichiarato a fine gara – Si va verso la direzione giusta: ho mantenuto un ottimo passo gara e, finalmente, ho lavorato bene sulle partenze“.