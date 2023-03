Pescara beffato nel finale: a Catanzaro finisce 2-2

Pareggio amaro per il Pescara di Zeman, che allo stadio Ceravolo ha rischiato di rovinaro la festa promozione del Catanzaro di Vincenzo Vivarini. In Calbria finisce 2-2 il big-match della 34° giornata del campionato di Serie C Girone C.

Un Pescara aggressivo e voglioso che ha giocato a viso aperto contro la capolista porta a casa un punto comunque buono in ottica terzo posto, allungando di due punti sul Picerno (0-0 contro la Gelbison) e +4 su Audace Cerignola e Foggia (con quest'ultima sconfitta in casa contro il Monterosi per 1-2).

Per quanto riguardo il match del Ceravolo (sold-out con 14 mila tifosi di cui 250 provenienti dall'Abruzzo) i Biancazzurri di mister Zeman si portano in vantaggio dopo 21 minuti di gioco con Lescano, su pressing forzato di Rafia su Ghion. Il pareggio del Catanzaro arriva 13 minuti dopo con Curcio, servito in posizione irregolare da Immello, calciando il pallone prima sbattendo sulla traversa poi in rete.

La ripresa si apre con il Pescara nuovamente in vantaggio: Milani dalla destra mette un pallone basso per Lescano dove spedisce il pallone in rete su deviazione del portiere Fulignati. Sembra avere la vittoria in tasca ma così non è perché al 90' l'arbitro Maria Marotta di Sapri assegna un calcio di rigore al Catanzaro per un tocco con i braccio di Crescenzi. Dagli 11 metri Cianci non fallisce firmando il definitivo 2-2.

FOTO: U.S. CATANZARO 1929

TABELLINO

CATANZARO-PESCARA 2-2

MARCATORI: 21’, 64’ Lescano (P), 34’ Curcio, 90’ Cianci su rigore (C)

CATANZARO (3-4-2-1): Fulignati; Scognamillo (85’ Katseris), Brighenti, Martinelli; Situm (76’Tentardini), Sounas (68’Pontisso), Ghion (68’ Brignola), Verna; Vandebutte, Curcio (76’ Cianci); Iemmello; All. Vivarini

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Mesik, Brosco, Crescenzi; Palmiero (6’ Aloi), Rafia, Kraja (79’ Mora); Merola, Kolaj (73’ Delle Monache), Lescano (73’ Vergani); All. Zeman

AMMONITI: Martinelli, Brighenti, Cianci (C), Brosco (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Maria Marotta della sezione di Sapri

ASSISTENTI: Emanuele De Angelis di Roma 2 e Marco Lencioni di Lucca

IV UOMO: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata

34° GIORNATA SERIE C GIRONE C FOGGIA-MONTEROSI TUSCIA 1-2 GIUGLIANO-FIDELIS ANDRIA 4-3 LATINA-CROTONE 2-2 PICERNO-GELBISON 0-0 TURRIS-MESSINA 3-0 VITERBESE-AUDACE CERIGNOLA 1-1 POTENZA-JUVE STABIA 5-2 CATANZARO-PESCARA 2-2 VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI Oggi ore 17:30

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C CATANZARO 87 CROTONE 71 PESCARA 56 PICERNO 54 AUDACE CERIGNOLA 52 FOGGIA 52 MONOPOLI* 45 POTENZA 44 LATINA 43 GIUGLIANO 43 AVELLINO 43 VIRTUS FRANCAVILLA* 42 JUVE STABIA 41 TURRIS 37 MESSINA 36 GELBISON 36 MONTEROSI TUSCIA 36 VITERBESE 27 FIDELIS ANDRIA 26

CATANZARO PROMOSSO IN SERIE B

*UNA PARTITA DA GIOCARE