Il Lunedì del Delfino

Il calendario è stato favorevole al Delfino, destinandogli la corazzata Catanzaro nel giorno dei suoi festeggiamenti per l’aritmetica promozione ottenuta la scorsa settimana, ma bisognava essere bravi ad approfittarne e gli uomini di Zeman sono riusciti nell’impresa. La stessa avrebbe potuto essere completa, ma un rigore alquanto discutibile al novantesimo, decretato a favore dei padroni di casa, ha impedito ai biancazzurri di conquistare addirittura l’intera posta in palio. Poco male, anche perché i risultati delle dirette contendenti alla conquista del terzo posto finale sono stati tutti deludenti.

Statisticamente bisogna fare due considerazioni: la prima che i calabresi finora avevano vinto tutte le gare casalinghe fin qui disputate, la seconda che finalmente, all’ottavo tentativo in due stagioni, il Pescara non ha perso contro una delle prime due in classifica (Modena e Reggiana l’anno scorso, Catanzaro e Crotone in questo). Segnali importanti di una rinnovata fiducia in vista dei play off, che fino a un paio di settimane fa sembrava si dovessero affrontare senza speranza alcuna di potersi giocare la promozione, mentre la crescita del collettivo che l’effetto Zeman sta producendo, obiettivamente rende l’obiettivo molto meno improbabile, seppur sempre difficilissimo da raggiungere.

Al boemo, si sa, piace migliorare le individualità e con diversi elementi ci sta già riuscendo, ma ciò che maggiormente ci è dato osservare, nel corso delle ultime due gare, è che tutti giocano finalmente da “squadra”, non più basandosi sulle sole giocate individuali, sacrificandosi anche in fase di copertura e pressing. Insomma le scorie accumulate e lasciate in eredità dalla precedente gestione tecnica, pian piano si stanno smaterializzando e se, come sembra probabile, le prossime, ultime, quattro gare, serviranno per eliminarle del tutto, allora davvero ai play off ci sarà da divertirsi.

Speriamo solo che nei match che conteranno per la promozione in B gli arbitraggi possano migliorare in qualità, perché nelle ultime settimane francamente abbiamo assistito a prestazioni quasi pessime, a prescindere da chi ne abbia tratto vantaggi e svantaggi.

Per verificare se i progressi della truppa biancazzurra proseguiranno ancora, appuntamento a domenica prossima, 2 aprile, stadio Adriatico, con inizio alle ore 17:30, avversario la Virtus Francavilla.