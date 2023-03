Pallanuoto: Pescara, cosÃ¬ fa male. Il Palermo vince 14-13 un secondo dalla fine

È una sconfitta amarissima quella che il Pescara Pallauoto subisce a domicilio dal Palermo, nello scontro diretto per la salvezza della diciassettesima giornata del campionato di serie A2 girone Sud. I siciliani vincono 14-13 grazie a un gol di Migliaccio a un secondo dalla fine, conquistando tre punti pesantissimi che consentono alla squadra di Paolo Malara di riscavalcare in classifica il Delfino. Una partita dove i biancazzurri di Franco Di Fulvio sono stati avanti di 5 reti, ma dov'è mancata la capacità di gestire il risultato. Sulla strada verso la salvezza questo è un passaggio a vuoto importante, ma a cinque giornate dalla fine i giochi sono ancora aperti.

Di Fulvio e Giordano aprono la partita, risponde Migliaccio, poi Di Fulvio, Russo, ancora Di Fulvio, Galioto, Giordano e Micheletti. Migliaccio e Di Fulvio segnano all'inizio del secondo parziale, quindi gol di Giordano, De Vincentiis, Cardoni e Mattarella. Dopo l'intervallo arriva la doppietta di Russo con in mezzo la rete di De Vincentiis. Nell'ultimo tempo Cipriani illude il Pescara, poi parte la rimonta del Palermo con Cardoni, Galioto, Russo, ancora Galioto, quindi Di Fulvio, Galioto, sempre Di Fulvio e Migliaccio.

"Per la prima volta oggi sono arrabbiato con la squadra" dice al termine mister Di Fulvio. "I ragazzi non hanno fatto quello che abbiamo preparato. Siamo stati frettolosi, disordinati e ci siamo ripetutamente esposti al loro contropiede. Forse è colpa mia che non riesco a farmi capire". E ancora: "La lotta salvezza è ancora aperta e sono convinto che ce la faremo. Non dimentichiamoci però che questa è la stessa squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato di serie B. Credo che se ci salveremo la nostra sarà un'impresa".