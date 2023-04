Il LunedÃ¬ del Delfino

Prosegue con successo la cura Zeman per il Delfino, che gara dopo gara sembra sempre più in grado di assimilare i dettami tecnici dell’allenatore. Dopo il pareggio di Catanzaro è giunta ieri la sonante vittoria a spese della Virtus Francavilla, grazie a un primo tempo mirabolante: forse i migliori quarantacinque minuti da diversi anni a questa parte.

C’è ancora molto da lavorare, però, per stessa ammissione del tecnico boemo, a cui non è affatto piaciuto l’approccio alla seconda frazione di gioco, disputata con meno intensità. Certo il 4-0 dopo il termine del primo tempo ha influenzato il prosieguo del match, ma fa bene Zeman a non accontentarsi, perché i play off andranno invece affrontati senza pericolose soste mentali.

Fondamentali si stanno dimostrando due degli innesti di gennaio: Rafia e Merola, che sembrano adattarsi alla perfezione al gioco del nuovo tecnico. Pensare che erano stati acquistati per l’ex Alberto Colombo, che nel marasma da lui stesso creato all’interno dello spogliatoio, sembrava non avesse la più pallida idea su come utilizzarli.

A sole tre gare dal termine della stagione regolare, i biancazzurri guidano la rincorsa al terzo posto finale con quattro lunghezze di vantaggio sulla coppia Picerno/Foggia e sei sull’Audace Cerignola, lontanissime le altre. Anche alla luce degli evidenti miglioramenti che la squadra sta mostrando, appare alquanto difficile che la posizione finale non possa che essere quella attuale, ma meglio attendere l’esito delle prossime due gare, perché l’ultima proporrà proprio la trasferta di Picerno, mentre il Foggia, che alla penultima dovrà affrontare in trasferta un Catanzaro non ancora domo e alla ricerca di record da battere (ieri ha vinto 0-4 a casa del Giugliano), non dovrebbe poter impensierire il Pescara, anche in caso di eventuali risultati negativi da parte di Lescano e compagni.

Preoccupa un po’ l’infortunio di Alessandro Plizzari, anche se ieri il suo secondo, Daniele Sommariva, entrato a freddo al suo posto, si è disimpegnato egregiamente.

Sabato prossimo trasferta a Taranto, con fischio d’inizio alle ore 14:30. I pugliesi si possono considerare quasi in salvo, con cinque punti di vantaggio sulla quint’ultima, che dovrà disputare i playout, ma con ancora aperto il piccolo sogno dei play off, avendo solo tre punti in meno rispetto alla decima posizione, l’ultima utile per agguantarli. Un’eventuale vittoria dei biancazzurri potrebbe quasi definitivamente chiudere i giochi per il già citato terzo posto finale.