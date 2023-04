Pescara Calcio: per il portiere Plizzari distorsione alla caviglia. Out un mese

Tegola importante in casa Pescara all'indomani della gara vinta all'Adriatico contro la Virtus Francavilla (4-1). Il portiere Alessandro Plizzari resterà fuori per un mese a causa di una distorsione alla caviglia destra occorso nel secondo tempo.

Per il macth di Taranto (sabato 8 aprile ore 14:30) oltre l'estremo portiere biancazzurro si aggiungono alla lista degli indisponibili anche Milani e Brosco, quest'ultimi per squalifica per somma di cartellini gialli. Toccherà dunque al giovane Daniele Sommariva prendere il posto di Plizzari, come già accaduto in precedenza durante il mese di dicembre, quando Plizzari si infortunò a Monopoli.