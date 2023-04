Serie C: ecco le date dei Play-Off Promozione

Mancano 270 minuti alla fine della stagione regolare del campionato di Serie C. Il Pescara avrà ancora tre match a disposizione per blindare il terzo posto, importantissimo per i play-off promozione. La Lega Pro ha varato le date degli spareggi promozione.

In caso di conclusione della stagione regolare alla terza graduatoria alle spalle del Crotone, i ragazzi allenati da Zdenek Zeman salterebbero i primi due turni dei play-off del Girone C, accedendo di diritto alla Fase Nazionale.

I Play-Off del Girone saranno suddivisi in due Turni con gara unica: il primo si giocherà domenica 30 aprile mentre il secondo mercoledì 3 maggio. Successivamente inizierà la Fase Nazionale degli spareggi, con due turni suddivisi in gare di andata e ritorno: la gara d'andata del 1° Turno si giocherà domenica 7 maggio mentre la gara di ritorno giovedì 11 maggio. Per quanto riguarda il 2° Turno la gara di andata andrà in scena martedì 16 maggio mentre il match di ritorno sabato 20 maggio.

Dopodiché andranno le semifinali, anch'egli suddivise in gare di andata e ritorno: il primo match si giocherà mercoledì 24 maggio mentre il secondo domenica 28 maggio. Poi la finale, anch'egli suddivisa in due gare di andata e ritorno: il primo round si giocherà domenica 4 giugno mentre l'ultimo match che sancirà quale squadra festeggerà la promozione in Serie B si giocherà domenica 11 giugno 2023.

DATE PLAY-OFF CAMPIONATO SERIE C

PLAY-OFF GIRONE:

1° Turno- Gara unica domenica 30 aprile 2023; 2° Turno-Gara unica mercoledì 3 maggio 2023.

PLAY-OFF NAZIONALE

1° Turno-Gara di andata domenica 7 maggio 2023; 1° Turno-Gara di ritorno giovedì 11 maggio 2023.

2° Turno-Gara di andata martedì 16 maggio 2023; 2° Turno-Gara di ritorno sabato 20 maggio 2023.

FINAL FOUR

Semifinali-Gara di andata mercoledì 24 maggio 2023; Semifinali-Gara di ritorno domenica 28 maggio 2023.

FINALE