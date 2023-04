Due fighter pescaresi si qualificano ai Campionati Italiani di kick boxing

Due fighter pescaresi qualificati ai prossimi Campionati italiani di kick boxing il prossimo mese di maggio a Jesolo.

Matteo Patanè e Filippo Di Giovanni, atleti del Team Bergamini, tornano dal Palazzo del Turismo, sede del Criterium, evento di qualificazione agli Italiani che si è concluso nei giorni scorsi, sempre nella cittadina della riviera veneziana, con il pass per andare a giocarsi il titolo di campioni italiani.

Per Patanè, che ha già vinto l’oro nell’edizione 2021, quando aveva solo 19 anni, sarebbe un fantastico bis. “Patanè ha fatto un ottimo Criterium, ha vinto semifinale e finale. E’ stato equilibrato, ha avuto controllo, meno frenesia nell’atteggiamento tattico. E’ uno degli atleti più forti d’Italia a livello tecnico, ma fa ancora fatica a connettere corpo e mente. Appena riuscirà a fare un altro step in avanti, si toglierà grandissime soddisfazioni”, spiega il coach Riccardo Bergamini, che è anche commissario tecnico delle Nazionali di Kickboxing e vice presidente nazionale della Federkombat.

Qualificato anche il giovane Filippo Di Giovanni, alla sua prima apparizione al Criterium: “E’ passato tra gli agonisti solo dallo scorso settembre, è arrivato come prima serie senza aver ancora combattuto nessun incontro – spiega Bergamini -. Ha affrontato in finale un atleta di Livorno molto forte, esperto e preparato, già in Nazionale. Ha perso giustamente, ma mi è piaciuto perché ha combattuto andando sempre a cercare l’avversario, con spunti di attacco e difesa davvero interessanti, mostrando un bel carattere, volitivo e disponibile al combattimento. Ci sono lacune a livello tecnico e di esperienza, che con il tempo andremo a colmare. Ha vissuto un’esperienza molto produttiva, che rifaremo agli Italiani. Non so se in poco tempo riusciremo a colmare il gap mostrato al Criterium, ma ci metteremo tutto l’impegno possibile”.

Si torna a sudare con i compagni e i coach del Team Bergamini nel “tempio” della Kickboxing abruzzese, la Palestra 360 Training Club di viale Bovio, per prepararsi al meglio e ripresentarsi a Jesolo, a maggio, con grandi ambizioni.