Loris Rasetta davanti a tutti: Ã¨ primo nella prova di San Savino

Una performance degna di nota quella del pilota di Loreto Aprutino Loris Rasetta, che al crossodromo di San Savino (in provincia di Ascoli Piceno), domenica 2 aprile, ha detto la sua conquistando una prima posizione assoluta e di categoria (Master MX 1).

Una terza prova di Campionato Regionale Moto Asi iniziata con un tracciato che alle qualifiche si presentava in buone condizioni: sistemato e innaffiato. Questa fase è stata chiusa dal pilota del Virtus Racing Team con una 4^ posizione assoluta e 2^ di categoria.

Nella Gara 1, dopo una buona partenza, Rasetta ha transitato alla prima curva in seconda posizione e dopo 5/6 giri è riuscito a ritagliarsi un varco per attaccare passando in prima posizione assoluta, allungo di qualche secondo e chiudendo la batteria.

Ottima prestazione anche in Gara 2, dove l’abruzzese, che corre su una GasGas con il numero 619, dopo una partenza eccellente ha transitato secondo alle prime curve, posizione che ha mantenuto per circa metà gara quando è riuscito a superare il primo e ha tenuto duro fino alla fine, attestandosi primo.

Risultati lusinghieri quelli conquistati che rendono soddisfatti pilota e team, il tutto senza mai abbassare la guardia e pensando già alla prossima competizione.