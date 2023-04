Gabriele Gravina nuovo vice di Ceferin alla presidenza dell'Uefa

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è il nuovo vice di Aleksander Ceferin, rieletto, per acclamazione, alla presidenza dell’Uefa, il massimo organismo del calcio europeo.

Assieme a Gravina, legatissimo all’Abruzzo, ricordando in modo particolare per la sua esperienza dirigenziale a Castel di Sangro, ci sarà la gallese Laura McAllister.

Membro del Comitato Esecutivo dell’Uefa dall’aprile 2021, il neo vice presidente ha dichiarato: “Ringrazio Ceferin e i colleghi della Uefa per questo prestigioso incarico che rappresenta un segnale di fiducia importante, sia a livello personale che per la nostra Federazione. In questi ultimi anni, sia in Comitato Esecutivo che nelle Commissioni, abbiamo lavorato incessantemente, con grande serietà e spirito di collaborazione per lo sviluppo del calcio europeo, facendo squadra e affrontando temi di estrema complessità. Continueremo a farlo con la stessa passione e la stessa abnegazione per affrontare le grandi sfide che attendono il calcio continentale”.

Foto Lega Nazionale Dilettanti