Taranto-Pescara, via libera alla vendita dei biglietti per i residenti della provincia pescarese

In occasione della partita tra Taranto e Pescara, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie C Girone C, L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha dato l'ok alla vendita dei tagliandi nel settore ospiti dello stadio Iacovone (messi a disposizione 250 tagliandi) per i residenti della provincia di Pescara.

La gara si giocherà sabato 8 aprile alle ore 14:30. Oltre alla vendita dei tagliandi è stato chiesto l'impiego di un adeguato numero di steward ed il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per quanto riguarda il rettangolo di gioco la squadra allenata da Zdenek Zeman non potrà contare sul portiere Alessandro Plizzari a causa di una distorsione alla caviglia rimediata durante la partita contro la Virtus Francavilla. In difesa non ci saranno causa squalifica il terzino Milani ed il difensore centrale Brosco. Al loro posto Zeman potrebbe schierare Crescenzi sulla sinistra ed uno tra Boben e Ingrosso mente in porta toccherà a Daniele Sommariva.

La gara dello stadio Iacovone sarà diretta dal direttore di gara da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assustenti Massimiliano Bonomo di Milano e Emilio Micalizzi di Palermo, mentre il IV Uomo sarà Fabio Rosario Luongo di Napoli.