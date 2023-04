Verso Taranto-Pescara, la vigilia di mister Zeman

Due partite per archiviare aritmeticamente il terzo posto. E' questo l'obiettivo del Pescara a 3 gare dal termine del campionato. Domani (ore 14:30 allo stadio Iacovone) i biancazzurri di mister Zeman scenderanno in campo contro il Taranto di Eziolino Capuano, 14° in classifica a caccia di punti-salvezza.

Il tecnico boemo non potrà affidarsi a Brosco e Milani causa squalifica e al portiere Alessandro Plizzari causa infortunio alla caviglia destra. Questa la probabile formazione: modulo 4-3-3 con Sommariva tra i pali; Cancellotti terzino destro con Boben o Ingrosso affianco a Mesik mentre Crescenzi terzino sinistro; a centrocampo Kraja con Palmiero e Rafia mentre in avanti Merola con Lescano e Kolaj. Queste le parole di Zdenek Zeman in conferenza stampa:

"Mancano quei tre mentre gli altri fisicamente sono a posto e spero anche mentalmente. Quali saranno le difficoltà della gara di domani? Penso le stesse della gara d'andata-sottolinea il tecnico-ho rivisto la partita con il Pescara che giocò tanto senza però arrivare alla conclusione. Loro sono una squadra basata sul lavoro difensivo mentre in avanti quello che trovano trovano. Noi dovremo stare attenti a non farli ripartire e giocare un po' veloci. Novità in difesa? Non c'è Brosco. Spero che riusciremo a giocare sui ritmi alti mettendoli in difficoltà e così facendo vorrebbe dire arrivare in area di rigore. Visto che loro sono spesso in 8 ci saranno pochi spazi ma si dovranno cercare. Più giochi velocemente più trovi spazi.

Rincorsa alla continuità? Penso che nell'ultima partita il primo tempo sia stato buono-aggiunge Zeman-poi nel secondo tempo, non so perché, siamo calati. Bisogneranno fare 90 minuti su certi ritmi. Sulla questione tattica non ancora ci siamo, bisognerà lavorare per capire che ogni tanto bisogneranno fare cose diverse. Tredici gol in 6 partite? Per me i numeri devono consentirci di vincere, meglio fare un gol più degli altri e penso che finora la squadra ha riposto.

In settiamana abbiamo lavorato bene, non abbiamo avuto problemi. Qualche ragazzo ha preso una botticella in più però fa parte del calcio. Per me sono pronti. Pellacani è a disposizione, ha lavorato per diverse settimane e quindi non dovrebbe avere problemi se dovesse scendere in campo. Per il terzo posto il Pescara dovrà guardare le altre? La matematica dice che bastano 2 partite-aggiunge il boemo-poi quello che accadrà alle altre non dovrebbe interessarci.

Bisognerà giocare da 0-0, se vinci 4-0 non vale perché è 0-0. Per vincere devi continuare a fare qualcosa. Ho 20 giocatori a disposizione e dovrò vedere quando li potrò utilizzare. Per me oggi Gyabuaa sta bene però più per dichiarazione sue che per dichiarazione mia. Dovrò aspettare un altro po' ma questo non significa che durante la partita non potrà entrare. Per quanto riguardano gli altri giocatori c'è concorrenza, se dovesse cominciare l'uno o l'altro per me è uguale anche se, visto che la formazioni ha preso certi atteggiamenti e sincronizzazioni, non voglio ricominciare da capo. Quanto è migliorato Kolaj? L'ho visto poco prima, lui deve imparare. Tatticamente lui, se ha la palla il terzino destro, dalla sinistra vuole il pallone invece di preparare l'entrata. Lavora sempre ma spesso quando la riceve non sa che fare.

Capisco le difficoltà di chi entra dopo e non sono nel ritmo e prima di guardarsi intorno perdono tempo. Per me come qualità possono giocare tutti. Vergani? E' un ragazzo che secondo me anche se non si impegna vale, nel senso che dà l'impressione di non impegnarsi ma lui ha i suoi ritmi. Se entra in sintonia con i ritmi dei compagni farà bene. Capuano? Quando ero a Salerno non ci siamo frequentati quando lui veniva al bar, però lui è un lavoratore e ha certe idee di calcio che cerca di proporre. Poche volte ha avuto squadre che miravano a qualcosa di importante. Lui crede in quello che fa e spesso convince le squadre nel seguirlo e questo è importante.

La rissa di Juventus-Inter? Sui campi succede, c'è nervosismo e a qualcuno saltano i nervi. La cosa strano è che hanno cominciato due amici. Cuppone? E' un ragazzo che vola in campo ma se trova difese chiuse può far male agli avversari. Lui gioca di contropiede anche se noi giochiamo in modo manovrato. E' bravo ma bisogna adattarsi agli altri, se ricecv la palla punta la porta. In altre situazioni bisogna collaborare con gli altri. Crescenzi terzino sinistro? Gozzi fisicamente c'è, tatticamente non ancora mi convince. Anche lui fa parte del gruppo e sperò avrà spazio. "