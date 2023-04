Gladius Pescara e AC Milan, la cultura sportiva inizia dai piÃ¹ piccoli

Da 13 anni si cresce e si crede negli stessi valori, da tre anni Centro Tecnico AC Milan: la Gladius Pescara torna a rivivere le emozioni a Vismara, il centro sportivo di Milano sede le attività giovanili della società rossonera.

Ed è lì, sul terreno di gioco in erba naturale, che nelle scorse settimane si è svolto il test match tra il Milan e la Gladius categoria Under 9.

Una giornata emozionante, ricca di nuovi profumi, nuove realtà per i giovani di Pescara i quali hanno vissuto per la prima volta in un ambiente che sa di professionismo.

Un’esperienza unica, dopo quasi tre anni di incontri in remoto e, in alcuni casi, annullati dall’emergenza sanitaria; una bellissima giornata per tutto lo staff della Gladius ma soprattutto per i più piccoli, i veri protagonisti dell’amichevole.

Dall’arrivo a Vismara, all’incontro con gli altri bambini; per poi entrare negli spogliatoi, scendere in campo e finalmente giocare e applicare dal vivo tutti gli insegnamenti etici e umani che il Milan Academy diffonde attraverso i suoi Centri Tecnici diffusi sul territorio italiano e, quindi, anche attraverso la Gladius Pescara.