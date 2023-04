Verso Pescara-Monopoli, Zeman: "Non dobbiamo guardare gli altri ma a noi stessi"

Ultima gara all'Adriatico per il Pescara per quanto riguarda il campionato di Serie C Girone C. I biancazzurri ospiteranno il Monopoli. squadra al settimo posto a quota 51 punti. Gli abruzzesi, per consolidare il terzo posto in ottica play-off, dovranno battere i pugliesi e sperare in un passo falso del Foggia in casa del neopromosso Catanzaro. Per Zeman diversi dubbi di formazione: assenti il portiere Plizzari e l'attaccante Merola per infortunio. Squalificato Crescenzi mentre tornerà Brosco centrale di difesa. Queste le parole di Zeman in conferenza stampa:

"Speriamo che la pioggia anticipi ad oggi-inizia il boemo-la squadra dovrà cercare di riscattare l'ultima battuta di Taranto. C'è la voglia ma bisogna metterla in pratica. Abbiamo perso facendo male, le figuracce sono altre. Non abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo fatto 400 passaggi più dell'avversario. Io sono contro il possesso palla e invece abbiamo giocato solo su quello senza mai affondare.

Penso siamo andati con una testa sbagliata, nel senso che sembrava facile invece le cose facili sono sempre le più difficili. Mi auguro non accada mai più, abbiamo lavorato tutta la settimana per giocare in maniera diversa. Poi ripeto, a parte il tempo permettendo, spera non si ripeta mai più. Il Monopoli? E' una squadra che cerca di giocare il proprio calcio, a volte giocano a 5 o a 4 ma le scelte che faranno domani per noi saranno ininfluenti, perché noi ce la giocheremo sapendo che ci stiamo giocando il campionato. Chi avrà più chance al posto di Rafia? Lo so ma non ve lo dico-afferma Zeman-la formazione la do sempre ai giocatori. Quale giocatore è simile a Rafia? Non ce né. Tutto può succedere, siamo in 22 ma dovrò sceglierne 11.

D'Aniello mi piace molto, ci sono anche delle graduatorie in partenza e non vorrei fai fuori Sommariva per un errore. A sinistra ci saranno novità? Tutto potrebbe succedere, siamo in 22. Ad oggi Merola è in discussione perché ha qualche problema fisico. Vedremo cosa succederà dopo l'allenamento di oggi se si farà sentire. Il Catanzaro ha gicoato contro tutte tranne la partita di Viterbo, dove hanno perso. Ad oggi reputo il Catanzaro più forte ma non sempre i più forti vincono. Non dobbiamo guardare gli altri ma a noi stessi-continua Zeman-abbiamo ancora un punto di vantaggio e speriamo di farne ancora di più.

Cuppone l'alternativa a Merola? Se non c'è Merola bisognerà metterci qualcuno. Spero ci sia, anche perché il ragazzo vuole esserci. Desogus e Delle Monache sono rientrati dall'influenza, anche Cancellotti."