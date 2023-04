Serie C, il Pescara aritmeticamente terzo se...: ecco le combinazioni

Siamo all'ultima giornata del campionato di Serie C, con il Catanzaro dei record che ha stravinto il Girone tornando in Serie B dopo 17 anni ed un Pescara che deve ancora conquistarsi aritmeticamente il terzo posto, valevole in ottica play-off.

Arrivare terzi significherebbe saltare i primi due turni degli spareggi ed accedere direttamente alla Fase Nazionale, vale a dire gli ottavi di finali. La vittoria del Picerno a Francavilla Fontana ha rovinato i piani dei biancazzurri di Zeman, vittoriosi in casa contro il Monopoli (2-1). Proprio domenica prossima (ore 17:30) gli abruzzesi chiuderanno la regular season proprio contro il Picerno. Ma quanto manca al Pescara per raggiungere direttamente la terza posizione?

Attualmente i biancazzurri sono terzi a quota 62 punti a +3 proprio sul Picerno Audace Cerignola. Al Pescara basterà pareggiare oppure vincere. In caso di successo del Picerno e della contemporanea vittoria dell'Audace Cerignola contro la Juve Stabia, le tre compagini chiuderebbero a pari punti ma per via della classifica avulsa, ovvero gli scontri diretti, il Pescara scivolerebbe addirittura al quinto posto, che vorrebbe dire iniziare i play-off dal Primo Turno eliminatorio il prossimo 30 aprile.

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C CATANZARO 96 CROTONE 77 PESCARA 62 PICERNO 59 AUDACE CERIGNOLA 59 FOGGIA 58 MONOPOLI 51 GIUGLIANO 46 LATINA 46 TARANTO 45 POTENZA 45 VIRTUS FRANCAVIILLA 45 AVELLINO 43 TURRIS 43 MESSINA 40 MONTEROSI TUSCIA 39 GELBISON 36 FIDELIS ANDRIA 33 VITERBESE 30

*CATANZARO PROMOSSO IN SERIE B