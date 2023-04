Pescara Calcio: Sebastiani pronto a riconfermare Zeman per la prossima stagione

A prescindere da come finirà questa stagione di Serie C, il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha dichiarato di voler cominciare la prossima stagione dal tecnico Zdenek Zeman. Nel frattempo c'è attesa per l'inizio dei Play-Off, rimandati a data da destinarsi a causa dei problemi economici del Siena.

Probabilmente l'11 allenato dall'allenatore boemo dovrebbe scendere in campo per il 17-20 maggio. Il Pescara, piazzatosi terzo in campionato, comincerà gli spareggi-promozioni dagli ottavi di finale. Le gare si giocheranno tra andata e ritorno. Secondo il regolamento al Pescara basterebbero anche due pareggi per qualificarsi ai quarti di finali, in virtù del miglior piazzamento ottenuto nel Girone C. Queste le parole del Presidente Daniele Sebastiani al TGR Abruzzo: