Montesilvano 3, Giovanni Mandara convocato nella Nazionale Italiana Pallavolo Polizie

Giovanni Mandara, classe ‘86 e capitano della Pallavolo Montesilvano 3, squadra militante nel campionato regionale di serie C maschile, è stato convocato nel ruolo di schiacciatore nella Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia per la fase finale dell'11° Campionato Europeo USPE Polizia che si disputerà dal 17 al 24 giugno 2023 a Torino.

Una grande soddisfazione per Mandara che ha affrontato e superato un periodo difficile: “Ringrazio il comandante Casale e il capitano Carletti, la Montesilvano 3 con mister Girone, il direttore sportivo Odoardi e il presidente Volpe. Ringrazio la mia famiglia e me stesso che a 37 anni mi sono rimesso di nuovo in gioco dopo l’infortunio al ginocchio e l’intervento subìto. Questa maglia, con il numero 14 che mi accompagna da una vita e che mi fa sentire vicino a chi lo condivide, la indosso con orgoglio come una seconda pelle. Gioca, vivi e ricorda: la vita non è che una grande partita. Una bella tarantella”.

“Come società siamo particolarmente felici e fieri per questa convocazione d’eccellenza - commentano il presidente Volpe e il direttore sportivo Odoardi – E’ un ulteriore stimolo per noi e i nostri numerosi ragazzi, la dimostrazione che con impegno e sacrificio si possono avere risultati eccezionali. Faremo il tifo per Giovannie per la Nazionale”.