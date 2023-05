Obiettivo raggiunto: il Pianella calcio resta in Promozione sconfiggendo ai tempi supplementari l’Elicese con il gol di Pretara.

Una gara maschia, dura e difficile che ha visto anche l’espulsione del tecnico del Pianella a seguito di una rissa in campo.

Infatti non sono bastati i tempi regolamentari per decidere la permanenza nella categoria: si è andati ai tempi supplementari dove il Pianella è venuto fuori.

Un obiettivo raggiunto dopo un’annata complicata, che visto l’esonero di Roberto Contini e l’arrivo di Daniele Fanì che ha portato la cittadina pescarese alla salvezza.

“Un traguardo importante per tutti – dichiara Fanì al termine della gara – nonostante il parapiglia finale che mi ha visto ricevere il cartellino rosso senza aver fatto nulla… Faccio i complimenti all’Elicese, ci messi in grande difficoltà; siamo stati bravi noi a reggere il colpo e avere pazienza riuscendo alla fine a ottenere il traguardo. Sono davvero felice per i ragazzi, per la società e per me. Prossimo anno? Pensiamo a festeggiare questa vittoria. Ci tengo però a sottolineare - conclude il mister- che il Pianella il prossimo anno disputerà il campionato di Promozione”.

Foto di Pino Di Felice