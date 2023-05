Bella vittoria con il Real San Giuseppe: Futsal Pescara a pieni giri

Successo extralarge del Futsal Pescara in casa del Real San Giuseppe: 4-9 roboante della squadra di Despotovic, che sfodera una prestazione collettiva di altissimo profilo in casa dei vincitori della Coppa Italia e finalisti di Coppa della Divisione (ora in bilico tra l’ottavo posto e un clamoroso scivolone nei play-out).

Pioggia di gol e spettacolo al PalaJacazzi di Aversa, con l’ex Petrov dipingere futsal pregevole, il gigante buono Rossetti in versione cannibale (tripletta e premio di MvpSky del match), una perla anche per il ventenne Patricelli e le solite grandi prestazioni delle colonne pescaresi: Andrè (doppietta) e Murilo. Ad aprire le danze, però, ci ha pensato lo spagnolo Montes, al primo centro in questo campionato. Anche per il corazziere iberico un premio meritato per serietà, abnegazione e attaccamento al gruppo mostrati finora. A suggellare la 16a vittoria in campionato, alla penultima giornata, le solite indescrivibili prodezze tra i pali di un eterno Mammarella, a 39 anni ancora il miglior portiere della serie A per distacco.

Pescara al terzo posto a 40’ dalla sirena finale della regular season: con una vittoria in casa contro il già retrocesso Pistoia, la squadra di Despotovic avrà la certezza di chiudere sul podio della classifica, lasciandosi alle spalle la Feldi Eboli, ma potrà sperare fino alla fine anche di scavalcare l’Olimpus e chiudere al secondo posto. Poi sarà tempo di guardare ai play off scudetto, bisognerà presentarsi con la testa, il cuore e le gambe di ieri sera in casa del Real. E allora sì che ci sarà da divertirsi…

Real San Giuseppe-Futsal Pescara 4-9 (3-5 p.t.)

Real San Giuseppe: Bellobuono, Ercolessi, Dian Luka, Patias, Santos, Galletto, Guerra, Igor, Cesaroni, Salas, Fusco, Massaro. All. Scarpitti

Futsal Pescara: Mammarella, Micheletto, Murilo, Caruso, Petrov, Rossetti, Montes, Coco, Andrè, Rivella, Patricelli, Montefalcone. All. Despotovic

Marcatori: 4’29” p.t. Montes (P), 8’22” Patricelli (P), 11’52” Andrè (P), 14’33” Rossetti (P), 15’04” Galletto (RSG), 16′ Petrov (P), 16’12” Salas (RSG), 17’18” Cesaroni (RSG), 8’40” Rossetti (P), 13’45” Andrè (P), 15’14” Cesaroni (RSG), 15’53” Rossetti (P), 16’56” Murilo (P)

Ammoniti: Micheletto (RSG), Cesaroni (RSG), Galletto (RSG)

Arbitri: Alex Iannuzzi (Roma 1), Nicola Lacrimini (Città di Castello), Andrea Seminara (Tivoli); crono: Andrea Cini (Perugia)