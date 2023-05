Amichevole: il Pescara batte il Capistrello per 7-1

In attesa del 18 maggio, data del primo match d'andata degli ottavi di finale dei play-Off della Serie C, il Pescara offre una buona prestazione nell'amichevole di Capistrello contro la formazione locale. I biancazzurri di mister Zeman, sotto la pioggia, vincono per 7-1 grazie alla tripletta di Cuppone, doppietta di Delle Monache, Gozzi ed il rigore trasformato da Desogus.

Il Pescara tornerà ad allearsi domani presso lo stadio Ughetto di Silvi Marina per preparare un'altra amichevole, quella con il Loreto Aprutino fissata per sabato 6 maggio alle ore 15:00. Queste le parole di Zdenek Zeman nel post-gara di Capistrello a Rete8:

"E' stata un'amichevole per vedere meglio coloro che sono stati utilizzati di meno, c'è qualcosa di positivo e di negativo ma come nell'insieme penso che possiamo essere soddisfatti. Il problema di Cuppone è di trovare gli spazi giusti-afferma il tecnico-ha fatto bene contro il Picerno e deve continuare. Tante richieste di foto e autografi? Per me è motivo di soddisfazione, sono nel mondo del calcio da 50 anni e penso che qualche cosa si sia vista. Sono contento che la gente si ricordi ancora.

Giocheremo il 18 maggio? Aspettiamo l'avversario per sapere cosa fare. Anche se sarà una data abbastanza tardi rispetto a quello che andava fatto. Cosa penso di questi slittamenti? Come sempre in Italia nulla e a posto. Stiamo facendo un po' di richiamo su delle cose e ci alleneremo come abbiamo fatto durante il campionato. I tre giorni di riposo perché sono contento? Non perché sono contento io ma i ragazzi che possono riposarsi tre giorni. Ora si ricomincerà a lavorare. Penso sia abbastanza facile giocare con queste di serie inferiori, penso che con squadre di serie alte non ci viene. Rafia ha sbagliato tantissimo, poi sono riuscite 2-3 cose ed è nomale."