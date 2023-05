Pescara Calcio: annullata l'amichevole contro il Loreto Aprutino

Allo stadio Ughetto di Silvi il Pescara continua la sua preparazione in vista del 18 maggio, data valevole la prima gara d'andata degli ottavi di finale dei Play-Off Promozione. I biancazzurri di mister Zeman hanno svolto una seduta tecnica di possesso palla e attacco alla porta e test di velocità.

Per il tecnico boemo tutti i calciatori sono disposizione, ad eccezione dell'attaccante Edoardo Vergani, che prosegue il suo percorso di recupero. Per domani mattina è preivsta un'altra seduta di allenamento. La società comunica che l'amichevole di sabato contro il Loreto Aprutino, squadra militante in Prima Categoria, è stata annullata. Al posto della partita contro la squadra locale previste una doppia seduta di lavoro allo Stadio Ughetto di Silvi.

FOTO: PESCARA CALCIO