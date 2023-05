Futsal Pescara al terzo posto finale e ora testa ai play off

Chiude la regular season in bellezza il Futsal Pescara: vittoria con il punteggio di 6 a 4 contro il Pistoia al Palarigopiano e terzo posto legittimato, con la striscia di tre vittorie consecutive. I biancazzurri troveranno ai play off la Came Dosson, sesta in classifica. Gara 1 in Veneto, poi ritorno ed eventuale bella a Pescara.

Il Pistoia merita solo applausi: va sotto di tre gol nel primo tempo e sembra sbandare, poi torna in partita con orgoglio, cuore e serietà da vendere, trovando il pari ad inizio ripresa. Il Pescara – senza Mammarella, Andrè e Petrov – deve sudare parecchio per mettere al sicuro il risultato. Solo quando arriva il 5-2 parziale di Montes a 7’ dalla sirena finale la vittoria è da considerare in cassaforte. Ma si gioca fino alla fine, con i toscani in campo con il portiere di movimento, e il punteggio viene arrotondato dalla perla di Murilo e da quella finale di Berti.

Il Pescara regala due minuti di gloria al portiere 2004 Giuliani, alla seconda presenza in A (la prima nella passata stagione), mentre il 2003 Fatiguso su concede un pomeriggio da grande protagonista giocando un ottimo futsal e sfiorando a più riprese il gol.