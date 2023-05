Le stelle internazionali del Beach Tennis a Silvi Marina

È la manifestazione di Beach Tennis più importante che sia stata mai organizzata in Abruzzo. Ed è anche tra gli eventi più prestigiosi dell’intero panorama internazionale della stagione 2023, che tante soddisfazioni sta regalando agli atleti azzurri.

L’appuntamento è sulla spiaggia di Silvi Marina nel lungo weekend 9-10-11 giugno, oltre alle varie attività collaterali che ci saranno nei giorni precedenti.

Silvi ovviamente si presta benissimo alla pratica del Beach Tennis, sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista logistico e c’è convinzione che l’International Beach Tennis Open possa essere anche un ottimo strumento di promozione del territorio.

D’altro canto la stessa organizzazione è collaudata, perché nel corso degli anni la PR Tennis School è stata capace di portare in Abruzzo svariate competizioni di livello nazionale e internazionale. Fino ad arrivare al top con questo Open di categoria BT 100, con montepremi di ben 10.000 dollari.

Attenzione anche a un altro particolare non secondario: la data. A Silvi si gareggerà pochi giorni dopo la conclusione dei Mondiali di Beach Tennis, in programma a Cesenatico dal 16 al 20 maggio. Ciò garantirà a maggior ragione la presenza in Abruzzo dei migliori giocatori e giocatrici in circolazione, quindi una sorta di “Mondiale 2“.

Infine la tradizione, quella italiana e quella abruzzese. L’Italia è da sempre una delle culle del Beach Tennis e nel corso degli anni ha sfornato molti big di questa disciplina, anche in questa stagione agonistica; oltre ad ospitare consecutivamente molteplici edizioni dei Mondiali.

Allo stesso modo l’Abruzzo si è sempre mostrato all’altezza di questa tradizione e, pur da regione piccola, è stato capace di conquistare sia scudetti a squadre sia titoli italiani individuali.

Alcuni cenni sulla PR Tennis School, la società sportiva che, insieme al Comune di Silvi, organizza l’evento:

– è la prima società di beach tennis nata in Abruzzo nel 2005;

– nel 2007 ha organizzato il primo evento di carattere nazionale, una tappa dell’Opel Beach Tennis Tour, seguito anche dalle telecamere di Sky;

– ha organizzato i tornei internazionali ITF a Roseto degli Abruzzi nel 2008, 2011 e 2018, quest’ultimo indoor al Palabeach Roseto con montepremi di 8000 dollari;

– negli ultimi 3 anni ha conquistato 6 scudetti giovanili nelle categorie under 14 e 16 maschile e femminile.

* Crediti fotografici Francesca Pacifico

Paolo Sinibaldi Pubbliche Relazioni – Press office