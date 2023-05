"Studente-Atleta", Francesca Pozzo campionessa di windsurf

E’ Francesca Pozzo, studentessa dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, classe terza sezione A indirizzo Sala e Vendita, la Campionessa del Mondo di Windsurf nella sua categoria.

"Un onore per il nostro Istituto poterla vedere sui nostri banchi e che ci ha permesso di sperimentare il successo del programma ‘Studente-Atleta’ che, come previsto dal Decreto ministeriale 279 del 2018, consente l’attivazione di programmi di docenza straordinari per ragazzi impegnati anche con lo sport agonistico-professionistico, permettendo allo studente di continuare a studiare e a seguire il proprio percorso formativo, conciliando tale attività con quella sportiva che, a livelli elevati, richiede costanza, presenza e tante ore di allenamento”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro che ha abbracciato e accolto a scuola la giovane campionessa accompagnata dal suo docente di Scienze Motorie e tutor sportivo della scuola, il professor Matteo D’Orazio.

“‘Studente-Atleta’ è un programma sperimentale per una formazione di tipo innovativo destinato a studenti-atleti di alto livello delle Scuole Superiori – ha spiegato la dirigente Di Pietro -. L’Ipssar ‘De Cecco’ ha attivato il programma per alcuni studenti con l’obiettivo di creare le condizioni per superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto le difficoltà nella regolare frequenza delle lezioni. L’obiettivo è concretamente quello di consentire loro di continuare a esercitare il diritto allo studio assicurando il successo formativo anche di questi studenti che comunque rappresentano il BelPaese e lo sport italiano ovunque nel mondo partecipando a competizioni nazionali o internazionali. Il Progetto ha previsto l’individuazione di alcuni docenti referenti per ogni Istituzione scolastica aderente all’iniziativa, docenti che hanno il compito di curare il coordinamento con gli Organismi sportivi interessati e di definire con i Consigli di classe il Percorso Formativo Personalizzato per ciascun ragazzo. Questo significa che lo studente-atleta può usufruire di una piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale che permette di seguire comunque le lezioni, seppure a distanza, e di tutto il materiale didattico necessario. In questo caso parliamo di una giovanissima studentessa che ha già conquistato podi e successi: terza al Campionato del Mondo di Windsurf 2022 long distance categoria donne under 19; Prima al Campionato Italiano 2021; Prima al Campionato italiano 2023 ad Anzio, svoltosi il 15 e 16 aprile scorsi; e ora Prima al Campionato del Mondo 2023 nella sua categoria. Una ragazza straordinaria che porta nel mondo anche il nome dell’Istituto ‘De Cecco’”.