Calcio: la Spal allenata dal pescarese Oddo retrocede in Serie C

Se c'è un pescarese che sta festeggiando la promozione in Serie A con il Frosinone (Fabio Grosso) un altro concittadino retrocede in Serie C: la Spal allenata dal concittadino Massimo Oddo è aritmeticamente retrocessa nella terza serie assieme al Benevento (inutile la vittoria al Vigorito per 2-1 sul Modena a causa del pareggio del Brescia contro il Pisa per 1-1).

Alla squadra estense è stata fatale la sconfitta interna per 0-1 con il Parma (gol su calcio di rigore di Vazquez al 75'). Nei minuti finali la partita è stata interrotta a causa della contestazione dei tifosi della Spal. Per Massimo Oddo si tratta della seconda retrocessione da allenatore: la prima arrivò ad agosto 2020 quando l'ex Campione del Mondo perse con il suo Perugia i play-out contro il Pescara.