Serie C: domani il sorteggio della Fase Nazionale dei play-off. Le possibili avversarie del Pescara

Ormai ci siamo: domani mattina alle ore 10:00 ci sarà il sorteggio per la composizione delle partite dei Play-Off Nazionali della Serie C. Il Pescara, piazzatosi al terzo posto e testa di serie, affronterà una tra Ancona, Audace Cerignola, Gubbio, Pro Sesto e Virtus Verona nella doppia sfida che si terranno giovedì 18 maggio (in trasferta) e lunedì 22 maggio allo stadio Adriatico.

Oltre al Pescara anche Lecco, Vicenza, Virtus Entella e Foggia saranno teste di serie. Nel doppio confronto ai biancazzurri di Zeman basteranno anche due pareggi per qualificarsi ai quarti di finale, grazie al miglior piazzamento ottenuto nel Girone C.