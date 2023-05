Play-Off Serie C: il Pescara affronterÃ  la Virtus Verona

Pochi monuti fa è terminato il sorteggio del Primo Turno del Play-Off Nazionali della Serie C: il Pescara affronterà la Virtus Verona. Il primo match si giocherà in trasferta, giovedì 18 maggio, allo stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini mentre il ritorno si giocherà lunedì 22 maggio allo stadio Adriatico di Pescara.

Per quanto concerne le altre squadre questi i seguenti accoppiamenti: Ancona-Lecco, Gubbio-Entella, Pro Sesto-Vicenza. Ricordiamo che al Pescara, essendo testa di serie, basteranno due pareggi per passare ai Quarti di Finali grazie al miglior piazzamento ottenuto nel Girone C.

PLAY-OFF NAZIONALI SERIE C

ANCONA-LECCO

GUBBIO-VIRTUS ENTELLA

PRO-SESTO-VICENZA

VIRTUS VERONA-PESCARA

FOTO: LEGA PRO