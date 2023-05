Play-Off Serie C: ufficializzato l'orario della partita Virtus Verona-Pescara

La Lega Pro ha ufficializzato l'orario della partita Virtus Verona-Pescara, valevole per la gara d'andata dei Play-Off Nazionali della Serie C in programma giovedì 18 maggio. Il match si giocherà allo stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini alle ore 20:30.

Lo stesso orario è stato stabilito anche per la gara di ritorno, che si disputerà lunedì 22 maggio allo stadio Adriatico di Pescara.

PLAY-OFF NAZIONALI SERIE C

VIRTUS VERONA-PESCARA

Gara d'andata: giovedì 18 maggio ore 20:30 Gara di ritorno: lunedì 22 maggio ore 20:30

ANCONA-LECCO

Gara d'andata: giovedì 18 maggio ore 20:30 Gara di ritorno: lunedì 22 maggio ore 20:30

AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA

Gara d'andata: giovedì 18 maggio ore 20:30 Gara di ritorno: giovedì 22 maggio ore 20:30

PRO SESTO-VICENZA

Gara d'andata: giovedì 18 maggio ore 20:30 Gara di ritorno: lunedì 22 maggio ore 20:30

GUBBIO-VIRTUS ENTELLA