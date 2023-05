Rugby: a Pescara il secondo torneo "Memorial Roberto Cinelli"

Un torneo di rugby, riservato ad atleti di categoria Under 15, in memoria di Roberto Cinelli, azzurro numero 223, ex allenatore e dirigente del Pescara, scomparso nel 2017. Il Memorial Roberto Cinelli, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dalla società sportiva Pescara Rugby Asd e si svolgerà nel capoluogo adriatico, domenica 21 maggio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso il Campo Sportivo Rocco Febo.

La competizione è un torneo nazionale riconosciuto dalla Federazione Italiana Rugby, con squadre provenienti da Marche ed Abruzzo. Organizzato in un girone unico all'italiana, parteciperanno le seguenti società: Pescara Rugby Asd, Unione Rugbistica Anconitana, Jesi Rugby, Pol. L'Aquila Rugby, Rugby Experience e Pol. Paganica.