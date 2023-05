Il Futsal Pescara vola in semifinale scudetto.

Battuta anche in Gara 3 la Came Dosson (punteggio 7-2) in un Palarigopiano stracolmo e in festa. Ora la sfida all’Olimpus Roma, con Gara 1 in programma sabato prossimo, 27 maggio, alle 18:15 al Palaroma di Montesilvano in diretta tv su Sky sport.

La squadra di Despotovic parte forte, decisa a chiudere i conti in fretta e non ripetere gli errori del primo match in terra veneta, vinto dai trevigiani. L’uno-due di Petrov e Caruso indirizza subito la partita, ma Juanfran spegne i facili entusiasmi e tiene gli ospiti dentro il match ancora a lungo. Il primo tempo si chiude in equilibrio, ma con il minimo vantaggio che fa ancora pendere la bilancia dalla parte dei biancazzurri.

Nella ripresa, Micheletto colpisce in diagonale e rimette la freccia, ma c’è ancora lo zampino di un motivatissimo Juanfran (tornato dalla Spagna dopo la morte del papà nei giorni scorsi) a tenere tutto in bilico. Il Pescara, però, è padrone del campo e sembra pronto a colpire alla prima occasione. Così vanno le cose, infatti, prima del 10’: Andrè riporta sul +2 i biancazzurri e costringe Rocha a giocarsi l’ultimo quarto con ripetuti tentativi con il portiere di movimento. Ma la Came lentamente esce dal match, condizionata anche dall’assenza di Rangel. Caruso e ancora Andrè arrotondano sul 6-2 e chiudono la partita con 5’ di anticipo. Nel finale, Mammarella sfiora il gol a porta vuota (poi prende una pallonata sul naso e deve lasciare per qualche minuto il campo), mentre Rossetti lo trova di testa, servito da un rinvio con le mani millimetrico del suo portierone.

E’ fatta, è semifinale.

Futsal Pescara-Came Dosson 7–2 (p.t. 2-1)

Futsal Pescara: Mammarella, Rossetti, Micheletto, Murilo, Bukovec, Coco, Andrè, Caruso, Fatiguso, Petrov, Patricelli, Montefalcone. All. Despotovic

Came Dosson: Ricordi, Belsito, Galliani, Rangel, Suton, Juanfran, Japa Vieira, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Ditano, Botosso. All. Rocha

Arbitri: Manzione di Salerno, Crocifoglio di Napoli, Losacco di Bari, crono Malandra di Avezzano

Marcatori: nel p.t. 4’49’’ Petrov (P), 5’43’’ Caruso (P), 8’55’’ Juanfran (CD); nel s.t. 4’32’’ Micheletto (P), 8’46’’ Juanfran (CD), 9’38’’ e 14’58’’ Andrè (P), 14’29’’ Caruso (P), 19’18’’ Rossetti (P)

Note: ammoniti Suton (CD), Perazzetta (CD), Caruso (P)