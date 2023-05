Play-Off Serie C: ecco l'avversaria del Pescara ai quarti di finale

Pochi minuti fa sono terminati i sorteggi dei quarti di finale dei Play-Off della Serie C presieduti dal Presidente della Lega Pro Matteo Marani e l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi. Il Pescara affronterà la Virtus Entella. I biancazzurri di Zeman scenderanno in campo sabato 27 maggio allo stadio Adriatico per la gara d'andata mentre il ritorno si giocherà mercoledì 31 maggio al Comunale di Chiavari.

In questi quarti di finale il Pescara non sarà testa di serie. Agli abruzzesi basterà dunque vincere una delle due gare per approdare in semifinale.

FOTO: PESCARA CALCIO

QUARTI DI FINALE

PESCARA-VIRTUS ENTELLA

Gara d'andata: sabato 27 maggio allo stadio Adriatico; Gara di ritorno: mercoledì 31 maggio al Comunale di Chiavari.

FOGGIA-CROTONE

Gara d'Andata: sabato 27 maggio allo stadio Zaccheria di Foggia; Gara di ritorno: mercoledì 31 maggio allo stadio Scida di Crotone.

LECCO-PODENONE

Gara d'Andata: sabato 27 maggio allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco; Gara di ritorno: mercoledì 31 maggio allo stadio Tognon di Fontanafredda.

VICENZA-CESENA

Gara d'Andata: sabato 27 maggio allo stadio Menti di Vicenza; Gara di ritorno: mercoledì 31 maggio allo stadio Manuzzi di Cesena.

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALE

Oltre al sorteggio dei quarti di finale sono state definite anche gli accoppiamenti delle vincenti per la semifinale, che si giocheranno in due gare andata (domenica 4 giugno) e ritorno (giovedì 8 giugno). La vincente di Pescara-Virtus Entella affronterà la vincente di Foggia Crotone mentre la vincente di Lecco-Pordenone affronterà una tra Vicenza e Cesena.