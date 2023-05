Il giovane pescarese Edoardo Papa ai Mondiali di surf in America

Farà parte del gruppo azzurro protagonista ai Mondiali di surf in programma da martedì 30 maggio a mercoledì 7 giugno nelle acque dell’Oceano Pacifico, nelle località di La Bocana e di El Sunzal (El Salvador, America Centrale), il giovane campione di surf pescarese Edoardo Papa.

Il 22enne abruzzese sarà il più giovane componente della spedizione azzurra (tre uomini e tre donne). Con Papa ci saranno Leonardo Fioravanti, Jesse Mendes, Emily Gussoni, Giada Legati e Indiana Ferri.

I Mondiali di surf – World Surfing Games 2023 – rappresentano un’occasione preziosa per staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi del 2024. Proprio in questa sede, infatti, verranno scelti un atleta maschile e uno femminile con i punteggi più alti per ciascuno dei 4 continenti rappresentati (Africa, Asia, Europa e Oceania).

Edoardo Papa, da due anni nel gruppo delle Fiamme Oro, è reduce da un intenso periodo di allenamento affrontato nella stessa zona dei Mondiali ed anche sulle onde del Portogallo. Quella di quest’anno è la sua seconda partecipazione ad un evento mondiale, dopo quella dello scorso anno in California.

