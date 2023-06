Il Pescara vince a Chiavari e vola in semifinale

Il Pescara espugna Chiavari e accede alle semifinali dei Play-Off di Serie C. In Liguria i biancazzurri hanno battuto per 2-3 la Virtus Entella dopo il 2-1 dell'andata. Un super Gigi Cuppone autore di una doppietta (non giocava titolare da 4 mesi e non segnava da 6) ed un Delle Monache sempre più decisivo hanno trascinato gli abruzzesi verso le semifinali, dove troveranno il Foggia di Delio Rossi, vittorioso nella gara d'andata contro il Crotone per 1-0 e del pareggio in Calabria per 2-2.

A distanza di un anno Zeman e Merola ritroveranno la loro ex squadra: il match d'andata si giocherà domenica 4 giugno allo stadio Zaccheria di Foggia mentre il match di ritorno è fissato per giovedì 8 giugno all'Adriatico.

Veniamo alla gara: Zeman recupera Brosco, centrale di difesa assieme a Boben al posto dello squalificato Mesik mentre in avanti Cuppone al posto di Lescano (squalificato) con Merola e Delle Monache.

Tante assenze per Gennaro Volpe, che deve rivoluzionare il suo 3-4-2-1 rispetto al match d'andata: squalificati Ramirez, Siadiunis e Sadiki e out per infortunio Tascone, Morosini e Chiosa. Il tecnico ligure schiera Rada a centrocampo con Meazzi trequartista alle spalle di Merkaj e l'ex Reggiana Zamparo. Avvio promettente per i padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con Paolucci, su calcio di punizione, pallone che sfiora il palo. Al 10' la prima occasione del Pescara: scambio di Merola per Kraja, il centrocampista carica il destro dal limite con Borra che respinge con i pugni. Dall'altra parte Entella ancora pericolosa con Zamparo che carica il tiro a giro, Plizzari sventa la conclusione. Al 12' Meazzi entra in area sfiorando il palo alla destra dell'estremo portiere biancazzurro.

Al 19' doppia occasione per gli abruzzesi: prima con Kraja che calcia al volo poi Merola sul secondo palo ma Borra è reattivo. Al 36' il Pescara passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione Cuppone si ritrova il pallone tra i piedi calciando un rigore in movimento: 0-1. Al 42' Entella vicinissima al pareggio Paolucci che dai 20 metri calcia rasoterra verso l'angolino basso, Plizzari è reattivo. Pareggio che arriva al 45': tocco con il braccio in area di Brosco, l'arbitro Saia di Palermo assegna un rigore alla Virtus. Dal dischetto va Merkaj depositando il pallone all'incrocio del secondo palo, Plizzari intuisce ma non può nulla: 1-1.

Nella ripresa ancora pericolosa la Virtus, con Meazzi che prova un tiro in diagonale, pallone che sfiora il palo. Al 51' l'Entella resta in 10 uomini per la doppi ammonizione di Reali dopo aver commesso un fallo su Merola. Due minuti dopo Pescara vicinissimo al vantaggio: lancio di Milani verso Merola, l'attaccante a tu per tu con Borra si fa ipnotizzare. Vantaggio che arriva al 59': Merola serve sulla sinistra Delle Monache, controllo in area e pallone calciato a fin di palo che poi si deposita in rete: 1-2. Al 65' girata di Merola, su assisti di Cancellotti, ma Borra fa sua il pallone.

Al 71' il Pescara chiude definitivamente la pratica Entella con Cuppone che recupera la sfera e dal limite dell'area trafigge Borra: 1-3. All'85' c'è tempo anche per la rete dei padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Parodi batte di testa Plizzari: 2-3. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine alla partita: il Pescara vince e accede in semifinale dove troverà il Foggia.

TABELLINO

VIRTUS ENTELLA-PESCARA 2-3

MARCATORI: 36’, 73’ Cuppone (P), 45’ Merkaj su rigore (V), 60’ Delle Monache (P), 84’ Parodi (V)

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Borra; Manzi, Reali, Parodi; Favone, Paolucci (57’ Zappella), Rada, Tomaselli; Meazzi (65’ Clemenza); Merkaj, Zamparo (65’ Faggioli); All. Volpe

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Milani (63’ Crescenzi), Brosco, Boben, Cancellotti; Rafia, Kraja (82’ Mora), Palmiero (62’Aloi); Delle Monache (82’ Vergani), Merola (73’ Kolaj), Cuppone; All. Zeman

AMMONITI: Bobe, Delle Monache, Milani, Brosco (P); Reali, Favale (V)

ESPULSI: Reali (V)

ARBITRO: Saia della sezione di Palermo

ASSISTENTI: Pascali di Bologna e Pedone di Reggio Calabria

IV UOMO: Bordin della sezione di Bassano del Grappa