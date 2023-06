Ufficiale: ecco gli orari delle partite tra Foggia e Pescara

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle semifinali dei Play-off di Serie C. Il Pescara giocherà entrambe le gare contro il Foggia alle ore 20:30. La partita d'andata si disputerà domenica 4 giugno allo stadio Zaccheria di Foggia mentre il ritorno all'Adriatico giovedì 8 giugno. Anche Lecco-Cesena si giocherà nel medesimo orario e nelle medesime giornate. La partita tra Pescara e Foggia dell'8 giugno sarà trasmessa in diretta su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre).

Foto: Pescara Calcio

SEMIFINALI ANDATA

FOGGIA-PESCARA (domenica 4 giugno ore 20:30 stadio Zaccheria)

LECCO-CESENA (domenica 4 giugno ore 20:30 stadio Rigamonti-Ceppi) diretta su RaiSport

SEMIFINALI RITORNO

PESCARA-FOGGIA (giovedì 8 giugno ore 20:30 stadio Adriatico) diretta su RaiSport

CESENA-LECCO (giovedì 8 giugno ore 20:30 stadio Manuzzi)

REGOLAMENTO SEMIFINALI

Al termine dei due incontri tra andata e ritorno passerà in semifinale le squadre che avranno ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “Finale” le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. Le due società vincitrici le “Semifinali” acquisiranno il titolo per l’ammissione alla “Finale”.

Oltre agli orari legati alle semifinali, la Lega Pro ha pubblicato anche quelli per le finali, che si disputeranno martedì 13 giugno la gara d'andata (ore 21:30) e domenica 18 giugno il match di ritorno (ore 17:30).

FINALE

Gara d'andata: martedì 13 giugno alle ore 21:30

Gara di ritorno: giovedì 18 giugno alle ore 17:30

REGOLAMENTO FINALE

La “Finale” dei Play Off del Campionato Serie C 2022-2023 verrà disputata in gare di andata e ritorno A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. La società vincitrice la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B.