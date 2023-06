Zeman: "A Foggia sono rimasti pochi giornalisti". L'Ussi della Puglia risponde all'allenatore del Pescara

Non sono mancate le polemiche all'indomani della gara dei play-off tra Foggia e Pescara. La polemica non si basa sulla partita ma sulle parole pronunciate dell'allenatore degli abruzzesi Zdenek Zeman. Durante la conferenza stampa del post-partita, dichiarando che “A Foggia sono rimasti pochi giornalisti”, scatenando l'ira della stampa pugliese che hanno deciso di abbandonare la sala conferenze dello Zaccheria in segno di protesta.

All'indomani delle parole pronunciate dal boemo è intervenuta l'USSI Puglia (Unione Stampa Sportiva Italiana), esprimendo solidarietà ai giornalisti presenti ieri allo stadio e denunciando le parole di Zeman. Ecco il comunicato: