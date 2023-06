Sale l'attesa per Pescara-Foggia: Curva Nord sold-out!

Sale sempre di più l'attesa per Pescara-Foggia, gara valevole per il match di ritorno delle semifinali play-off in programma giovedì alle ore 20:30. La gara d'andata dello Zaccheria finì 2-2. In caso di ulteriore pareggio nei 90' si andrà ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Questa mattina è scattata la vendita dei biglietti (ieri era solo il diritto di prelazione destinato agli abbonati). In appena 3 ore sono stati venditi ben 11.241 tagliandi. Curva Nord subito sold-out così come sila Tribuna Adriatica agli sgoccioli. Trasferta vietata ai tifosi ospiti residenti nella provincia di Foggia

Per quanto riguarda la partita Zeman recupera il portiere Alessandro Plizzari, uscito dopo 45 minuti di gioco causa di aver rimediato un fastidio all'adduttore. Tornano dalla squalifica Milani, Brosco e Palmiero Questa la probabile formazione: modulo 4-3-3 con Plizzari in porta; Milani, Brosco, Mesik e Cancellotti in difesa; a centrocampo Kraja, Palmiero e Rafia mentre in avanti Merola, Delle Monache e ballottaggio tra Cuppone e Lescano.

Nel Foggia di Delio Rossi, ex allenatore dei biancazzurri nelle stagioni 1996-97 e 2000-2001, non potrà contare sugli squalificati Di Noia e Kontek. Il tecnico dei Satanelli potrebbe schierare il 3-5-2: Dalmasso in porta; Rudiens, Leo e Garattoni in difesa; a centrocampo Bjarkasson, Garattoni, Petterman, Schenetti e Costa mentre in avanti Ogunseye e Peralta.

La gara dell'Adriatico sarà diretta da Matteo Monaldi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Lazzaroni di Udine e Stefano Galimberti di Seregno, mentre il IV Uomo sarà Mario Perri della sezione di Roma 1.