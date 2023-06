La Magister calcio femminile al Trofeo Morandini di Penne

Una mattina tutta dedicata al calcio femminile quella in programma sabato 10 giugno dalle ore 9,30 all’interno dello storico appuntamento con il calcio giovanile di Penne: il Trofeo Morandini giunto alla XXXVIII edizione.

La Scuola Calcio Magister di Montesilvano è stata invitata dal Comitato organizzatore insieme alle rappresentative Under 15 del Chieti Calcio Femminile, del Teramo calcio femminile e di una rappresentativa della Cantera Adriatica.

Il programma della mattinata di sabato, prenderà il via alle ore 9,30 e vedrà il campo del Colangelo diviso in due per lo svolgimento contestuale di partite così divise:

GARA COMPETITIVA U15, 8+1

Chieti Calcio Femminile - Teramo Calcio

Formula Shootout (nove rigori in movimento, compreso il tiro del portiere) più due tempi da 20 minuti.

La vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Femminile Under 15, 38° Torneo Nazionale di Calcio Giovanile Morandini. Alla seconda classificata una targa ricordo

ESIBIZIONE NON COMPETITIVA U15 8+1

Magister Calcio Femminile – Selezione Cantera Adriatica

Formula Shootout (nove rigori in movimento, compreso il tiro del portiere) più due tempi da 20 minuti. Alle due squadre partecipanti targhe ricordo.

Alla fine della parte sportiva in campo, alle 11,30 l’evento si sposta all’aula magna Liceo Mario dei Fiori di Penne, (via Caselli), dove si svolgerà l’incontro dal titolo “Calcio femminile in Abruzzo, il futuro è rosa. Prospettive e riflessioni su un movimento in evoluzione”. Ingresso libero.

L’incontro vedrà gli interventi di Laura Tinari, Responsabile Calcio Femminile LND Abruzzo; Michele Galanti Allenatore Cantera Adriatica femminile e Responsabile Scuola Calcio Femminile Magister Montesilvano e Chiara Severo psicologa e psicoterapeuta.

Propedeutici agli interventi, i saluti istituzionali da parte di Andrea Marrone, presidente SSD Penne Calcio 1920; Eleonora Dell’Oso preside Liceo Artistico Mario dei Fiori; Leonardo D’Addazio, Consigliere Regionale; Gilberto Petrucci, Sindaco di Penne; Claudio Di Pierdomenico, Delegato Provinciale Pescara LND Abruzzo. Modera la giornalista Mila Cantagallo.

Al termine dell’incontro inoltre verrà premiata la squadra vincitrice del Trofeo Femminile Under 15 e verrà consegnata la targa ricordo alle altre tre partecipanti. Premiati altresì i ragazzi partecipanti alla seconda edizione del contest artistico letterario “Sportiva/Mente” ideato per le scuole.