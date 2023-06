Il Lunedì del Delfino

Si è chiusa nel peggiore dei modi, per il Delfino, quest’ennesima stagione fallimentare e ci riferiamo chiaramente ai risultati sportivi, non certo a quelli economici, su cui volutamente abbiamo sempre preferito sorvolare.

Ecco, di seguito, uno stralcio tratto dall’editoriale dello scorso lunedì, allorquando, pur sperando che le cose potessero finire al meglio per i colori biancazzurri, non avevamo perso di vista i potenziali pericoli cui si andava incontro: “… Giovedì 8 giugno, con fischio d’inizio sempre alle 20:30, l’Adriatico farà da teatro ad un ritorno che si preannuncia al cardiopalma. Stavolta in caso di ulteriore parità si dovranno disputare i supplementari e, infine, i calci di rigore. Per ovvii motivi il Delfino partirà con i favori del pronostico: in casa, con il supporto di un pubblico sempre più caldo e ritrovato, ma soprattutto con la rinnovata consapevolezza di poter raggiungere un traguardo che fino a qualche mese fa sembrava pura utopia. Oltre ad una Rosa che appare tecnicamente superiore, il principale vantaggio a favore del Pescara potrà essere la condizione fisica, questa senza dubbio migliore rispetto a quella del Foggia. Attenzione però, gli uomini di Delio Rossi sembrano possedere più vite dei proverbiali gatti, sarà pertanto fondamentale mantenere altissima la concentrazione fino al termine …”.

I satanelli hanno compiuto il terzo miracolo di fila, ribaltando nei minuti finali avversari potenzialmente più forti e pronostici sulla carta sfavorevoli. Dopo Cerignola e Crotone, è toccato al Pescara pagare a caro prezzo l’aver sottovalutato una squadra cui il subentrato tecnico è evidentemente riuscito ad infondere valori sconosciuti altrove. La doppia finale con il Lecco, altra squadra mai doma, ci dirà fino a dove si può spingere il desiderio indomito di spuntarla a tutti i costi.

Si è molto discusso, in questi giorni successivi alla cocente delusione di un’eliminazione non prevista, in merito alla presunta mentalità che Zeman non sarebbe riuscito ad infondere ai giocatori biancazzurri. Senza nulla togliere ai soloni del calcio scritto e parlato, ritengo questo un falso problema. Quando una squadra di professionisti scende in campo dovrebbe sapere a prescindere come comportarsi ed in quanto stipendiata in grado di rendere sempre al massimo. Quindi do per scontato che gli uomini schierati abbiano semplicemente reso per ciò che potevano e alla fine sono usciti sconfitti perché, sebbene di poco, inferiori agli avversari. Certo se l’anziano tecnico boemo avesse fatto scelte più consone, sia prima, sia durante il match, probabilmente l’ago della bilancia in termini di superiorità tecnica avrebbe indicato Pescara e non Foggia, ma gli errori si pagano e così è andata a finire.

Dall’inferno della serie C non si esce puntando tutto sui play off, che rappresentano una sorta di roulette dove tutto e il contrario di tutto può accadere e se ne esce vincitori solo grazie ad una serie di combinazioni cui anche e soprattutto la buona sorte pesa enormemente. Ergo finché questa società continuerà a reggere le redini del Pescara sarà meglio che la tifoseria si rassegni a non poter più tornare nel calcio che conta. Peccato, perché in pochissimi altri luoghi del pianeta si può riempire uno stadio, per inciso scalcinato e obsoleto, solo per coltivare il sogno di risalire in extremis nella Seconda Serie nazionale, dopo aver calcato ben altri palcoscenici prima che si arrivasse a questo sfacelo sportivo.

Nei prossimi giorni sarà annunciato il presumibile rinnovo di Zeman, magari condito con parole orientate alla cessione societaria, la barzelletta più ricorrente degli ultimi anni, che però ormai non fa più ridere.

A tal proposito, abbiamo ponderato a lungo, in queste ultime ore, sulle parole con cui chiudere quest’ultimo editoriale della stagione 2022/2023, poi ci è passato davanti quello finale dello scorso anno e abbiamo deciso di riproporvelo, perché in fondo da allora non è cambiato granché e, come scritto sopra, nulla muterà. Ecco di seguito il link, buona lettura, buona estate e, naturalmente, sempre FORZA PESCARA:

