L'allenatore pescarese Eusebio Di Francesco pronto a ripartire dalla Serie A

Dopo 2 anni di inattività l'allenatore pescarese Eusebio Di Francesco tornerà a sedersi su una panchina della Serie A. Il tecnico abruzzese, 53 anni, sarà il nuovo allenatore del Frosinone, squadra neopromossa in massima serie dopo aver vinto il campionato di Serie B con un altro abruzzese, Fabio Grosso, prossimo allenatore della Sampdoria appena retrocessa in cadetteria e prelevata da Radrizzani.

Nato a Pescara nel 1969, Di Francesco ha militato nell'Empoli, Lucchese, Piacenza, Roma (dove nel 2001 vinse lo storico Scudetto assieme a Totti e Batistuta), Ancona e Perugia. Da allenatore ha guidato la Virtus Lanciano, Pescara (nel 2010 vinse i play-off di Serie C contro il Verona), la prima esperienza in Serie A non fortunata a Lecce poi il Sassuolo, club che lo consacrò del tutto prima con la storica promozione in Serie A nel 2013, la salvezza l'anno successivo e la qualificazione in Europa League.

Nel 2017 Di Francesco venne nominato nuovo allenatore della Roma. Con il club giallorosso raggiunse una storica semifinale di Champions League ribaltando, ai quairti di finale con un secco 3-0, la sconfitta per 4-1 rimediata al Camp Nou contro il Barcellona. Dal 2019 al 2021 il tecnico abruzzese ha allenato Sampdoria, Cagliari e Verona raccogliendo pochi risultati ed esoneri. Ora c'è il Frosinone, alla sua terza esperienza in Serie A, che proverà a centrare una storia salvezza mai riuscita fino ad ora dal club ciociaro.