La 'prima' di Mammarella fuori dal suo Abruzzo

Per la prima volta nella sua storia sportiva lascia l’Abruzzo: è stato ufficializzato il passaggio di Stefano Mammarella, portiere classe 1984, dal Futsal Pescara all’Ecocity Futsal Genzano.

Il club laziale di Serie A di calcio a 5 è dunque riuscito nell’“impresa” di portare fuori dalla sua regione il giocatore che, a più riprese, è stato definito “il portiere più forte del mondo“, autentico ‘monumento‘ della disciplina, con un palmares che si fonda su una mole di titoli, trofei e significativi riconoscimenti.

Mammarella, nativo di Chieti e cresciuto calcisticamente con il Cus Chieti con in seguito le innumerevoli soddisfazioni avute con i club abruzzesi di Montesilvano, Acqua e Sapone e Pescara e con la maglia della Nazionale, è stato accolto in una cornice di grande calore ed entusiasmo dal nuovo club del presidente Tuccillo ed è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. “Ho scelto questo progetto perché voglio portare l’Ecocity in alto e anche perché volevo nuovi stimoli sentendo di poter dare ancora tanto a questo sport”, le prime parole di Mammarella a Genzano.

Foto dalla pagina Ecocity Futsal Genzano