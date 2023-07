Pescara Calcio: ufficiale il ritorno di Merola. Palmiero e Germinario passano all'Avellino e al Pineto

E' un giorno di ufficialità in casa Pescara in vista del ritiro che scatterà domenica 16 luglio. Questa mattina l'attaccante Davide Merola ha firmato un contratto triennale negli studi del Presidente Daniele Sebastiani. Questa la formula pattuita con l'Empoli: cessione a titolo definitivo con il club toscano che avrà il 30% sulla futura rivendita.

Sul fronte cessioni salutano i centrocampisti Luca Palmiero e Gianluca Germinario. Il primo passa a titolo definitivo all'Avellino mente il secondo giocherà nel Pineto, neopromosso in Serie C:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver ceduto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Palmiero alla società U.S. Avellino 1912. Nel ringraziare il calciatore per la professionalità mostrata in questo periodo in biancazzurro, porgiamo i nostri migliori auguri per il raggiungimento delle migliori fortune sportive.

Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base biennale le prestazioni sportive dei calciatori Gianluca Germinario (2002) dal Pescara Calcio e Andrea Marafini (2000) dalla Recanatese, mentre a titolo temporaneo arriva dall’Empoli Nicolò Evangelisti (2003). Andrea Marafini, difensore centrale, ha militato nelle giovanili del Pescara Calcio: ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/20 in serie B contro la corazzata Benevento. In Lega Pro ha vestito le maglie di Renate e Recanatese. AL suo attivo ha 99 presenze e 10 gol. Nicolò Evangelisti, difensore, è cresciuto nelle giovanili della Roma per poi passare all’Empoli. Lo scorso anno in Lega Pro con il Taranto con cui ha collezionato 34 presenze. Gianluca Germinario centrocampista, ha al suo attivo 11 presenze in Lega Pro con il Pescara.

Foto: Pescara Calcio