Pescara Calcio, accordo con il Lecce per Rafia

Hazma Rafia si aprresta ad approdare in Serie A. Ad attenderlo c'è il Lecce del neo allenatore abruzzese Roberto D'Aversa. Il club salentino ha raggiunto l'accordo con il Pescara, proprietaria del cartellino del calciatore franco-tunisino. Rafia, arrivato a gennaio dalla Juventus, si è messo in mostra in questi 6 mesi in riva all'Adriatico con le sue prodezze ed il suo stile di gioco.

Dopo Lescano, venduto a titolo definitivo alla Triestina, anche Rafia saluta l'Abruzzo. Al club di Sebastiani andranno 1,2 milioni di euro. In caso di futura rivendita al Pescara andrà il 15%.