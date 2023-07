Pescara Calcio: ufficiale la cessione di Rafia al Lecce

Ora è ufficiale: Hamza Rafia è un nuovo giocatore del Lecce. Ad annunciarlo è stato il club salentino sui propri canali social. Rafia si trasferisce a titolo definitivo con un contratto triennale con opzione per le prossime due stagioni.

Al Pescara, proprietaria del cartellino, andranno 1,2 milioni di euro con il 15% sulla futura rivendita del calciatore franco-tunisino. Il 40% della cessione di Rafia al Lecce sarà girato alla Juventus, ex proprietaria del centrocampista. Dunque nelle casse societarie resteranno a disposizione 700 mila euro. Ecco il comunicato del Lecce:

Hamza Rafia è un nuovo giocatore del Lecce! Benvenuto.

Il centrocampista classe '99 arriva a titolo definitivo dalla Delfino Pescara 1936 ed ha sottoscritto un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due. Rafia in mattinata si sottoporrà alle visite mediche di rito a Verona, prima di raggiungere la squadra in ritiro a Folgaria."