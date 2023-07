La Pescara Basket saluta Vittorio Testa, che lascia i biancazzurri per andare alla Torre Spes. L'ala 2004, giocatore disciplinato e in progressiva crescita, è un prodotto dell'importante vivaio della Pescara Basket, dove ha disputato tutti i campionati giovanili di eccellenza, giocando nell'ultimo campionato con l'Antoniana Pescara in C Silver, dove è risultato sempre tra i più costanti e incisivi sia in difesa che in attacco.

Il patron della Pescara Basket, Luca Di Censo, ringrazia Testa e ricorda: "È stato con noi dall’under 14 fino allo scorso anno in serie B. Ha militato in tutte le giovanili con il Pescara Basket nei campionati di eccellenza, giocando tanti minuti, con esperienza già in C Silver due anni fa. Inoltre ha fatto sempre parte del gruppo di C gold e lo scorso anno anche della B, giocando in C Silver con l'Antoniana in doppio utilizzo. È un ragazzo appunto con la "testa", serio e determinato, si è sempre sacrificato lavorando duramente e ora avrà questa ottima occasione di ricoprire un ruolo da protagonista in C con Torre Spes. Siamo sicuri che farà bene e gli facciamo un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura".