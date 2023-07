L'abruzzese Marco Verratti sarebbe pronto ad andare in Arabia Saudita

Dopo 11 anni in Francia il calciatore abruzzese Marco Verratti sarebbe vicinissimo a lasciare il Paris Saint Germain, club che nel 2012 lo prelevò per 12 milioni di euro dal Pescara, in Serie B.

Secondo Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, il centrocampista di Manoppello e della Nazionale Italiana sarebbe vicinissimo all'Al Hilal, squadra saudita che poche settimane fa ha acquistato Milinkovic Savic dalla Lazio.

Secondo Fabrizio Romano il club di Riad avrebbe trovato l'accordo con il Paris Saint Germain, squadra proprietaria del cartellino del calciatore abruzzese ed offerto un contratto triennale tra i 20 ed i 25 milioni di euro a stagione. Adesso la palla passa a Verratti, che dovrà decidere se accettare la proposta dell'Al Hilal o restare in Francia, dato che il suo contratto scadrà nel 2026.