Pescara Calcio: presentate le nuove divise della stagione 2023-24

Attraverso i propri canali ufficiali la Pescara Calcio ha presentato le nuove divise della stagione 2023-24, in collaborazione con Erreà Sports. La prima maglia ricorda molto quella della stagione 1985-86, una divisa che evoca i colori della storia della società. Non manca ovviamente un tocco di innovazione con piccoli dettagli che rendono moderno il design dell’Home Kit.

Dopo l'esordio nella stagione 2019-20, la maglia per le gare fuori dall'Adriatico sarà nera con inserti oro a valorizzare ancor di più l’unicità del kit. Un vero e proprio abito da sera. La partecipazione degli sponsor, nel modificare le colorazioni dei propri loghi a tema, rendono la divisa ancor più elegante e brillante.

Come la prima divisa casalinga anche la seconda sarà in tessuto mundial, con la differenza della presenza del colletto a V e vestibilità semi-aderente. La terza maglia sarà gialla, compagno di tantissime stagioni e protagonista di momenti storici della storia biancazzurra. Collo a V, così come per la divisa da trasferta, con pattern bianco azzurro e blu sul fondo maglia a richiamare i colori presenti nel nostro stemma.

Foto: Pescara Calcio