Antonio Matera passa alla Pescara Basket

Primo colpo di mercato della Pescara Basket: il playmaker Antonio Matera ha infatti firmato con i biancazzurri, che disputeranno la Serie B interregionale. Il talentuoso giocatore proviene dalla serie A1, dove ha militato nelle file del Gevi Napoli.

Queste le prime dichiarazioni di Matera con la sua nuova casacca: “Credo che Pescara sia una scelta giusta per quanto riguarda la mia formazione professionale, sperando di poter dare il massimo sia per la squadra sia per la società. Questo per me è un nuovo capitolo dopo essere stato tre anni a Napoli e sicuramente mi servirà per fare nuove esperienze in Serie B, nonché un’altra stagione nelle giovanili con l’under 19. Sono quindi molto contento di poter giocare qui, spero di dare il massimo e di vincere tutto con il Pescara divertendomi e divertendoci tutti quanti insieme”.