Pescara Calcio: in arrivo Tommasini e Cangiano. Ufficiale il terzino Floriani Mussolini dalla Lazio

E' stata una trattativa lunga e complessa quella che ha portato l'attaccante Christian Tommasini a vestire la maglia del Pescara. L'ex Taranto (8 gol lo scorso campionato di cui due segnati proprio al Pescara) arriva a titolo definitivo dal Pisa che avrà diritto al 30% sulla futura rivendita del neo attaccante biancazzurro. Ad annunciare l'arrivo di Tommasini è stato presidente Daniele Sebastiani a Rete8.

In arrivo anche Gianmarco Cangiano, 22enne trequartista di proprietà del Bologna. Cangiano arriverà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club emiliano. Nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del terzino Romano Floriani Mussolini, in prestito dalla Lazio, già aggregato alla corte di Zeman da diversi giorni.

“La Delfino Pescara 1936 -si legge nella nota diramata dal club biancazzurro- comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romano Floriani Mussolini dalla Società Sportiva Lazio. Nato a Roma il 27 gennaio 2003 e cresciuto nella società biancoceleste, si messo in evidenza nel ruolo di terzino destro nel vittorioso campionato di Primavera2 e conquistato la supercoppa di categoria contro il Genoa. Benvenuto in #CasaPescara Romano.”

Domenica (ore 18:00 stadio Pavesi di Fiorenzuola) il Pescara scenderà in campo per la prima gara ufficiale della nuova stagione contro la Reggiana di Alessandro Nesta valevole per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia. La vincente se la vedrà contro il Monza dell'ex Gianluca Caprari.